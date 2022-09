Krise am Bau: Es wird immer teurer für Häuslbauer

Teure Baustoffe

Die Baupreise sind ein Grund: Laut österreichischem Baupreisindex stiegen sie in den vergangenen fünf Jahren um über 30 Prozent. Alleine im ersten Quartal 2022 hat der Baupreisindex im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,7 Prozent zugelegt. Zwar ist die Preisrallye bei den Baumaterialien mittlerweile etwas abgeflacht, doch die Verfügbarkeit von Baustoffen ist nach wie vor schwierig, so Gerald Gollenz, stellvertretender Fachverbandsobmann der Immobilientreuhänder. „Seit Montag kommen bis auf Weiteres keine Stahllieferungen nach Österreich.“

Energiekosten treiben Preise

Zudem verteuert die Energie, die Kosten für Gas und Strom sind massiv in die Höhe geschnellt, die Produktion von Baustoffen. Wie sich das auswirkt, zeigt sich an gebrannten Ziegeln: 40 Prozent der Preise sind aktuell durch Energiekosten bedingt. „Die Energiekosten wirken sich dramatisch auf den Preis von Baumaterialien aus, da die meisten sehr energieintensiv hergestellt werden“, so Hans Jörg Ulreich, Sprecher der österreichischen Bauträger in der Wirtschaftskammer. „Die Kosten für Styropor und Zement bestehen zur Hälfte aus Energiekosten.“