Gasversorgung: Banges Warten auf Moskaus Entscheidung

Dass die Gas-Lieferung an technischen Problemen scheitert, glaubt man in Deutschland nicht. Die angeblich fehlende Turbine ist laut dem deutschen Wirtschaftsministerium ein Ersatzgerät, das eigentlich erst im September zum Einsatz kommen sollte.

Szenario 3 - Drosselung

Als wahrscheinlich gilt, dass Russland die Lieferungen früher oder später zwar wieder aufnimmt, die Mengen aber reduziert. Bereits seit Mitte Juni hat Gazprom nur etwa 40 Prozent der vereinbarten Menge geliefert und Putin hat am Mittwoch erklärt, dass die täglichen Durchlasskapazitäten Ende Juli - also nach Wiederaufnahme der Lieferungen auf dem Niveau vor der Wartung - erneut fallen könne. Dann würde nur noch ein Fünftel der vereinbarten Menge nach Deutschland fließen. Als Grund gab der Kreml-Chef die anstehende Wartung einer weiteren Turbine an.

Ob dadurch das Gas in Deutschland und Europa knapp werden würde, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen natürlich am Ausmaß der Reduktion, aber auch davon, ob die von Deutschland geplanten Flüssiggas-Terminals plangemäß fertiggestellt werden können und ob ausreichend Gas am Weltmarkt verfügbar ist.