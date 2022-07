Eine Turbine setzt Europa unter Druck

Das genaue Modell gibt das zuständige Unternehmen Siemens Energy nicht bekannt. Laut Berichten handelt es sich um eine Turbine, die ursprünglich für Flugzeuge entwickelt wurde, die aber auch als Antrieb in der Öl- und Gasindustrie verwendet wird. Die Maschine soll eingesetzt werden, um an der Station Portowaja in der Nähe von St. Petersburg einen Kompressor anzutreiben, mit dem Druck in der Gas-Pipeline aufgebaut wird.