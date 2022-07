Wer ist Siemens Energy?

Negative Schlagzeilen bereitet dem Konzern indessen die Sparte für erneuerbare Energien. Diese ist in der spanischen Tochter Siemens Gamesa ausgegliedert. Gamesa ist Weltmarktführer für Offshore-Windkraftwerke und weltweit Platz zwei bei der Produktion von Windkraftanlagen insgesamt.

Trotzdem schreibt Gamesa tiefrote Zahlen. Im ersten Quartal 2022 betrug der Nettoverlust 377 Millionen Euro. Die Tochter-Firma soll deswegen in der zweiten Jahreshälfte voll in Siemens Energy integriert werden. Der Konzern erwartet sich davon Synergieeffekte in Höhe von 300 Millionen Euro.