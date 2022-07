Warum die Burgenland Energie Windräder sprengt

Und so läuft die Sprengung ab: Der zu Fall bringende Mast wird an mehreren Stellen eingeschnitten, dutzende Sprengsätze werden platziert. An diesem Punkt wird es kritisch, denn bei starkem Wind ist die Statik nicht mehr gesichert. Weil für Freitagnachmittag stürmisches Wetter prognostiziert wurde, ist die Sprengung um eine Stunde vorverlegt worden. Die Sprengsätze zündete Burgenland-Energie Chef Stephan Sharma höchstpersönlich mit spitzbübischer Freude. Der Reihe nach stürzten die ehemaligen Windrad-Türme ein und landeten in zuvor ausgehobenen Fallbetten.