Burgenland will Energie mit Hilfe aus Bayern speichern

Kann wahr werden, was allzuschön klingt? In der „Hall of Legends“ eines Weinguts im burgenländischen Seewinkel wurde am Montag eine Technologie präsentiert, die eines der größten Hindernisse auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit überwinden soll – das Speicherproblem.

So produziere das Burgenland zwar vor allem dank seiner Windräder und Fotovoltaikanlagen „übers Jahr gesehen 150 Prozent des eigenen Strombedarfs“, so Stephan Sharma, Vorstandschef der Burgenland Energie AG, aber dennoch müsse die Hälfte des Verbrauchs importiert werden. Weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht.

Eine Antwort auf die offene Speicherfrage glauben Land Burgenland und der Landesenergieversorger nun im Nordwesten Bayerns gefunden zu haben. Die von Peter Geigle 2011 gegrĂĽndete CMBlu Energy AG mit derzeit 150 Mitarbeitern hat organische Speicher entwickelt, die in Kooperation mit der Burgenland Energie (BE) in der Praxis erprobt werden sollen.