Fotovoltaik: Das Burgenland macht es sich einfacher

Dagegen gibt es auch Widerstand. Zuletzt haben sich in Wimpassing/Leitha mehr als 60 Prozent der Bevölkerung gegen die Umwidmung von 52 Hektar Ackerland ausgesprochen und in Güssing versuchte die örtliche ÖVP eine schon bewilligte Anlage noch zu verhindern.

Solche Rückschläge oder Verzögerungen erspart sich das Land mit Verordnungen.

Was die Änderung des Raumplanungsgesetzes für Wimpassing und Güssing bedeutet, wollte der KURIER wissen: In Wimpassing sei der Zug für eine Anlage abgefahren, so Doskozil. Es sei denn, die Bevölkerung würde sich in einem neuerlichen Votum mehrheitlich für das Projekt aussprechen. In Güssing sei das Projekt bewilligt und auf Schiene.

2021 hat das Land 19 Standorte für Fotovoltaik-Freiflächenanlagen definiert. Von Hornstein und Wimpassing gab‘s Absagen – weitere wird es kaum geben (können).