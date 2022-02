Vor und zurück bei Fotovoltaik-Ausbau

Licht und Schatten liegen beim Fotovoltaik-Ausbau der Energie Burgenland (EB) nah beieinander: Ende Jänner konnte EB-Vorstandschef Stephan Sharma bei Steyr Automotive in OÖ verkünden, dass auf dem dortigen Werksareal noch heuer die größte Dach-Fotovoltaikanlage Österreichs entsteht. Know-how und das Preis-Leistungsverhältnis hatten den Ausschlag zugunsten der Burgenländer gegeben.

Wenige Tage nach diesem Auswärtserfolg dann eine Heimschlappe, als sich die Bevölkerung von Wimpassing an der Leitha mit deutlicher Mehrheit gegen die Umwidmung von 52 Hektar Ackerfläche für den Bau einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage ausspricht.

Wo also steht der Landesenergieversorger mit seinen ehrgeizigen Plänen, bis 2025 auch bei Fotovoltaik Marktführer in Österreich zu sein? Bei Wind ist man das schon seit Jahren.

Das Aus für Wimpassing mache zwar keine Freude, sei aber auch kein Malheur, heißt es aus der Konzernzentrale. Das Projekt wäre für eine Umsetzung ohnehin nicht vorrangig gewesen und erst 2024 an der Reihe. Die erste Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage der EB im Burgenland (mit Ausnahme der kleinen Anlage in Eisenstadt) geht demnächst in Punitz (6 Hektar) neben dem Flugfeld in Betrieb. Errichtet von einer steirischen Firma, wurde der Park von der EB übernommen.