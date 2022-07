Burgenlands Plan zur Klimaneutralität: Gas für Österreich?

Warum Burgenlands Verkehr ein Problem ist

Von 1990 bis 2019 sind die Treibhausgasemissionen um 17 Prozent gestiegen. Hauptverantwortlich dafür ist der Verkehr, der im Burgenland 37 Prozent vom Endenergiebedarf ausmacht. Elektrofahrzeuge fallen mit nur 0,05 Prozent am Energiebedarf kaum ins Gewicht – noch. Laut Mobilitätsstrategie will das Land bis 2030 das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Elektroautos werden – angepeilt werden bis zu 25 Prozent. Dadurch sollen pro Jahr über 100.000 Tonnen CO 2 eingespart werden – jährlich werden 1,9 Millionen Tonnen in die Luft geblasen.

Welche Pläne verfolgt das Land?

Große, so viel ist sicher. So soll etwa in einem Kraftwerk im Nordburgenland Sonnenstrom in Wasserstoff umgewandelt werden. Dieser soll Gas kompensieren und unter anderem für den Betrieb von Bussen zum Einsatz kommen. Laut Doskozil könnten so bis zu elf Prozent des österreichischen Gasbedarfs gedeckt werden. Große Hoffnungen werden auch in die Geothermie gesetzt. „Das wird der nächste große Schritt sein“, kündigte Doskozil eine Offensive in diesem Bereich an. Ein Schritt, der im Land des Thermalwassers eigentlich auf der Hand liegt.