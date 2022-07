Hans Peter Doskozil, der pannonische Populist

Als er bei seinem Landesparteitag in Oberwart der SPÖ-Führung, repräsentiert von Pamela Rendi-Wagner und ihrem Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, nahelegte, sich mehr um Themen zu kümmern, wurde das mit einem eher gequälten Lächeln zur Kenntnis genommen. Dass Rendi-Wagner die Spitzenkandidatin für die kommende Nationalratswahl sein soll, kam Doskozil nicht über die Lippen. Dabei gilt das in Wien mittlerweile als unumstößlich.

Es war jener Parteitag, an dem er verkündete, für die burgenländischen Kinder Ski-Ausrüstungen und Musikinstrumente zu beschaffen. Gleichzeitig warf er ein Plakatierverbot für Parteien in den Raum. „Das ist doch reiner Populismus“, war danach von Funktionären aus in Wien zu hören.

"Gutes Gespür für Themen"

In Eisenstadt ignoriert man den abschätzigen Unterton im Wort „Populismus“. Da sieht man sich an der Seite des Volkes und verweist in Richtung Wiener Parteizentrale darauf, dass nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt werde. Oder wie es Politexperte Thomas Hofer formuliert: „Doskozil hat ein gutes Gespür für Themen“, der eigenmächtige Burgenländer sei deswegen auch für Rendi-Wagner „ein Stachel im Fleisch“.