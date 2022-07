Top-Lobbyist: "Europa trägt die Hauptlast der Sanktionen"

Wird Russlands Präsident Putin Europa den Gashahn völlig zudrehen? Mit großer Sorge sieht die europäische Industrie einer drohenden Gasknappheit im Winter entgegen. „Oberste Priorität für uns ist es, Abschaltungen zu vermeiden“, sagt Markus Beyrer, der Generalsekretär des europäischen Industriedachverbandes BusinessEurope im Interview.

KURIER: Wie stellt sich die Industrie in Europa auf das schlimmstmögliche Szenario ein – auf einen russischen Gasstopp?

Markus Beyrer: Einschränkungen der Produktion und zwangsweise Zuteilungsreduktionen sollten unbedingt vermieden werden. Um das zu erreichen, sollten Marktanreize gesetzt werden, den Gasverbrauch, wo möglich, rechtzeitig zu reduzieren damit die Speicher für den Winter möglichst voll sind.

Also Abschaltungen unbedingt vermeiden?

Das hat oberste Priorität für uns. Wenn man industrielle Produktion abschalten muss, ist das mit exorbitanten Kosten verbunden. Oft kann die Produktion nicht so einfach wieder hochgefahren werden. Zudem weiß man nicht, was das in der Wertschöpfungskette auslösen würde. Das wären alles gleichsam Operationen am offenen Herzen.

Was, wenn es zur Frage kommt, lieber Wohnungen warm zu halten oder doch Industrie-Betrieb weiterlaufen lassen?

Wichtig ist, viele Maßnahmen möglichst früh zu setzen, sodass der schlimmste Fall gleich gar nicht erst eintritt. Da müssen alle ihren Beitrag leisten: Es geht um ein Mosaik. Was wirklich passieren wird, wenn für alle zu wenig Gas da ist, lässt sich derzeit nur schwer beantworten. Zum Beispiel Spitäler müssen immer als erstes versorgt werden. Letztlich ist es eine staatliche Aufgabe, Prioritäten zu setzen. Ich beneide die Regierungen nicht darum, die diese Entscheidungen umsetzen müssen.

Wie kann sich die Industrie nun vorbereiten?

Zum einen wird versucht Gas aus anderen Quellen zu beziehen. Zum anderen muss man prüfen wo Industrie-Produktion auf andere Energieträger umsteigen kann. Das geht nicht überall und ist schwierig: Wenn ein Unternehmen Öl statt Gas verwenden würde, sind das Investitionen, die vorher regulatorischer Sicherheit bedürfen. Nämlich jener, dass man diese Anlagen dann auch weiterhin betreiben kann. Stichwort: Planbarkeit und Investitionssicherheit.

Man wird den Unternehmen bei diesen Umstellungen helfen müssen. Das sind sehr hohe Kosten. Der langfristige Weg aus der Abhängigkeit von Gas wird aber natürlich über mehr Energieeffizienz und mehr erneuerbare Energie führen.

Das wird aber alles recht lange dauern…

Bis wir mit den Erneuerbaren so weit sind, brauchen wir jetzt eine fossile Übergangsstrategie. Das bedeutet zum einen Teil Gas-Importe, etwa aus den USA oder Norwegen, und zum anderen Produktionsumstellung, sowie Nutzung unseres eigenen Potenzials.

Dänemark hat aus Klimaschutzgründen seine Gasproduktion heruntergefahren. Jetzt wird die Produktion wieder hochgefahren. Es gibt Hoffnungen auf das Gasfeld im niederländischen Groningen, auf die Vorkommen im Schwarzen Meer. Und das heißt aus meiner Sicht auch Schiefergas.

Also Fracking?Ja. Ich möchte mich weder in die österreichische Debatte noch in die Entscheidung von Unternehmen einmischen. Ich meine das nicht zynisch: Auch wenn wir glücklich sind, dass wir amerikanisches Flüssiggas erhalten, das über den langen Seetransport nach Europa gebracht wird, dann halte ich es in der jetzigen Lage für legitim, sich zumindest näher anzusehen, welche Ressourcen wir selbst in Europa haben.