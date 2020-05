Für Ex-Bawag-Chef Nowotny war Linzer Swap völlig unauffällig

"Hätte es irgend einen Anlass, irgend ein Problem gegeben, hätte ich sicher alles getan, um dieses Produkt zu verhindern", sagte Nowotny, denn die BAWAG habe nach ihrer eigenen Krise wieder als seriöse und zuverlässige Bank erscheinen wollen. "Ich hätte dann sicherlich nachgefragt. Hier war noch keine Problematik zu erkennen", sagte Nowotny.

Die generelle Strategie der BAWAG in seiner Amtszeit - von Anfang 2006 bis Ende 2007 - sei davon geprägt gewesen, die BAWAG, die kurz zuvor in einer schweren Krise war, wieder auf ihr Kerngeschäft zu reduzieren beziehungsweise habe es Diskussionen über die künftige Strategie der BAWAG gegeben. Dabei habe man sich auch - wie andere Banken, mit Fragen der Kommunalfinanzierung beschäftigt. Marktbeobachtungen hätten ergeben, dass es eine Nachfrage von Gemeinden bestehe. Im Ergebnis sei man zur Ansicht gekommen, dass unter ganz bestimmten Bedingungen auch mit Gemeinden Geschäfte mit derivativen Produkten gemacht werden könnten. Natürlich wären nur große Gemeinden dafür in Frage gekommen, so Nowotny. Diese Entwicklung habe auf anderen Bereichen des Kundengeschäftes aufgebaut. In diese Zeit sei auch der Verkauf an den US-Finanzinvestor Cerberus gefallen.