Swap-Affäre holt Nowotny ein

Im 418-Millionen-Euro-Prozess zwischen der Stadt Linz und der Bawag um das verlustreiche Spekulationsgeschäft „Swap 4175“ will es Richter Andreas Pablik ganz genau wissen. In der zehnstündigen Verhandlung am Montag kündigte der Richter daher an, dass er Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny als Zeugen laden werde. Nowotny war zur Zeit des Geschäftsabschlusses mit der Stadt Linz – im Februar 2007 – Generaldirektor der ehemaligen Gewerkschaftsbank. Den Deal mit Linz musste der Bankvorstand absegnen. Auch die damals neue Strategie der Bank, groß in das Derivatgeschäft mit Gemeinden einzusteigen, fand unter seiner Ägide statt. Und: Die Erhöhung der Spekulationskreditlinie für Linz um 25 Millionen Euro, von der Bürgermeister Franz Dobusch nicht informiert worden sein soll, fällt in die Ära Nowotny. Laut Aktenlage wurde der Bawag-Vorstand eine Woche vor Abschluss der Zinswette über die umstrittene Kredit-Aufstockung informiert.

Vor allem Bürgermeister Dobusch schoss sich in seiner Einvernahme auf seinen Parteifreund Nowotny ein, dem man damals (noch) besonderes Vertrauen schenkte. „Die Rolle Nowotnys erscheint auch dem Richter wesentlich für die Beurteilung des Falles“, sagt ein Prozess-Beobachter zum KURIER.

„Professor Nowotny wird der Zeugenladung Folge leisten“, heißt aus dem Umfeld des Nationalbank-Gouverneurs. „Er wird aber nicht viel zur Aufhellung beitragen können, weil das Geschäft drei Ebenen unter ihm stattgefunden hat.“ Nowotny habe im Rahmen „der Geschäftsstrategie der Bawag vom Geschäft mit Linz gewusst, sei im Detail nicht darüber informiert gewesen“. Indes ist nach wie vor ungeklärt, wie viel die Bawag an dem Deal tatsächlich verdient hat.