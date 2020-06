Dobusch hat Vertrag unterschrieben, aber nicht gelesen

Der Saal 708 im Handelsgericht Wien platzte am Montag aus allen Nähten. Denn: Im 418 Millionen Euro schweren Zivilprozess zwischen der Stadt Linz und der Bawag um die desaströse Zinswette „Swap 4175“ musste der Linzer Bürgermeister Franz Dobusch zur Einvernahme antreten. Der altgediente SPÖ-Politiker schilderte vor Richter Andreas Pablik in breitem oberösterreichischen Dialekt, wie er angeblich erst Ende März 2010 über die massive Schieflage des 2007 abgeschlossenen Spekulationsgeschäfts erfuhr und die Stadt Linz statt Zinsgewinnen Millionenzahlungen an die Bawag zu leisten hatte. „Ich habe mir gedacht, es wird nicht so schwer sein, aus dem Geschäft auszusteigen“, sagte Dobusch. „Die Bawag war unsere Hausbank und der frühere Bawag-Generaldirektor Ewald Nowotny war eine besondere Vertrauensperson.“ Nachsatz: „Er hatte sein Nationalratsmandat von uns.“ Er habe geglaubt, dass Linz das mit „ Nowotny hinbringe und mit einem blauen Auge davonkomme“. Bawag-Vorstand Regina Prehofer soll ihm aber im Juli 2010 vorgerechnet haben, dass Linz ein Ausstieg 60 bis 90 Millionen Euro koste.