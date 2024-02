E-Control: Es geht auch ohne Russland

In Österreich ist der Anteil mit etwa zwei Drittel im Jahresschnitt noch deutlich höher. Trotzdem wäre die Versorgung nach Einschätzung der E-Control auch gewährleistet, wenn die russischen Lieferungen ausbleiben würden.

Die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, dass inklusive Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) ausreichend Erdgas am Markt sei, sagte Haber. Auch hätten die europäischen LNG-Terminals ausreichend Kapazitäten.

Klar ist aber auch, sollten die russischen Gaslieferungen nach Europa versiegen, würden am gesamten Kontinent die Preise zumindest vorübergehend steigen. Dauerhafte hohe Preisunterschiede sind im europäischen Großhandel aber nicht zu erwarten, weil Gas international gehandelt wird.

Der Gasverbrauch lag 2023 in Österreich etwa ein Fünftel unter dem mehrjährigen Durchschnitt, temperaturbereinigt, beträgt das Minus noch 15 Prozent. Laut dem E-Control-Ökonomen Johannes Mayer liegt das nur bedingt an der schwächelnden Konjunktur, denn bei Gewerbe und Industrie zeige sich keine nachhaltige Senkung. Die Einsparungen entfallen also auf den Kleinverbraucherbereich.

Neue Kraftwerke

Der Preisschock von 2022 hat sich bei vielen Kundinnen und Kunden in Österreich erst 2023 ausgewirkt. Das hat nicht nur zu einem sparsameren Umgang mit Erdgas geführt, sondern auch dem privaten Photovoltaik-Ausbau einen Schub versetzt. Die in Österreich installierte Kraftwerksleistung ist 2022 um 1,26 Gigawatt gestiegen, mit einem Gigawatt (GW) entfiel der größte Teil auf neue PV-Anlagen. Im Jahr 2023 hat sich der PV-Zuwachs auf 2,66 GW mehr als verdoppelt.