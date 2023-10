Ökostrom-Ausbau erstmals auf Schiene

In Anbetracht der hohen Marktpreise verließen viele Anlagenbetreiber das System der garantierten Einspeisetarife, um ihren Strom selbst am Markt zu verkaufen. Es ist aber damit zu rechnen, dass ein Teil in das Förderregime zurückkehrt, wenn die Preise sinken. Für neue Anlagen gilt seit 2022 ein Marktprämien-System, bei dem statt Fixtarifen die Differenz zwischen Erzeugungskosten und Marktpreis ausgeglichen wird.

Netzausbau vor Gericht

Einen Rückschlag für den Erneuerbaren-Ausbau gab es am Donnerstag beim Bundesverwaltungsgericht. Dieses erkannte einer Beschwerde gegen den Bau einer Hochspannungsleitung in Oberösterreich aufschiebende Wirkung zu. Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) will dagegen berufen und rechnet damit, 2024 mit dem Bau beginnen zu können. Die Hochspannungsleitung soll unter anderem dabei helfen, die Energiewende beim Stahlkonzern voestalpine zu ermöglichen.