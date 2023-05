Energiewende als Mission Impossible?

... und mit E-Fuels?

Auch E-Fuels werden in einem weiteren Schritt aus Wasserstoff hergestellt. Sie sind gut lagerbar und können auch dort verwendet werden, wo es keine Stromleitungen gibt und Akkus zu schwer sind, also etwa in der See- und Luftfahrt. Ihr Nachteil sind die hohen Umwandlungsverluste (20 bis 30 Prozent in der Wasserstoff-Elektrolyse, mindestens weitere 20 Prozent in der Umwandlung zu E-Fuels) und die geringere Effizienz des Verbrennungsmotors.

Brauchen wir dann nicht viel mehr Strom?

Davon ist auszugehen. Die Branchenvertretung der E-Wirtschaft schätzt, dass sich der österreichische Strombedarf bis 2040 auf 140 Terawattstunden (TWh) etwa verdoppelt. Bisher werden in Österreich pro Jahr etwa 54 TWh Ökostrom produziert. In dem Szenario wird allerdings davon ausgegangen, dass drei Viertel des benötigten Wasserstoffs nicht aus österreichischem Ökostrom erzeugt, sondern importiert werden.