Der Schuldenberg des René Benko: Vom Milliardär zum "Bettelmann"

Vor der Justiz sind alle gleich. Und so muss auch René Benko am Mittwochvormittag in seiner Heimatgemeinde Innsbruck zunächst durch eine Sicherheitsschleuse, ehe er das Landesgericht betreten darf. Der ehemalige Star-Unternehmer nimmt vom Wachpersonal sein zuvor ausgefertigtes Handy wieder entgegen. Und wird sofort von einer großen Zahl an Medienvertretern mit Kameras und Fragen bedrängt.

Es ist der erste öffentliche Auftritt des Tirolers, seit sein Signa-Imperium kollabiert ist. Für diesen Gerichtstermin hat Benko dem COFAG-U-Ausschuss nach Ladung ins Parlament die dritte Abfuhr erteilt. Keiner der Journalisten vor Ort hatte aber damit gerechnet, dass der Investor zur ersten Tagsatzung im Insolvenzverfahren um sein Privatvermögen erscheint.

Ein Spießrutenlauf Benko kommt in Anzug und rosaroter Krawatte, wirkt körperlich nicht gerade auf der Höhe. Die wenigen Minuten zwischen Ankunft und Beginn der Verhandlung versucht er, in einem Spießrutenlauf, Kameras auszuweichen – vergebens. Sein Anwalt Georg Eckert wird im Getümmel zum Bodyguard, schiebt Medienvertreter beiseite. Fragen beantwortet Benko keine.

Viel Zündstoff Was hinter den verschlossenen Türen abgehandelt wurde, birgt viel Zündstoff. Laut den Gläubigerschutzverbänden Creditreform, AKV und KSV1870 haben 30 Gläubiger Forderungen in Höhe von 2,016 Milliarden Euro angemeldet, doch im Vermögensverzeichnis hat Benko weitere Verbindlichkeiten angeführt. Das Gros der Forderungen in Höhe von 1,969 Milliarden Euro wurde bestritten, weil Masseverwalter Andreas Grabenweger diese Ansprüche auf ihre Berechtigung noch nicht abschließend prüfen konnte. „Der Insolvenzverwalter hat die Forderungen jener Gläubiger der Signa-Gesellschaften, welche persönliche Haftungen des René Benko geltend machen, bestritten“, erklärt KSV1870-Experte Klaus Schaller.

Hoher Lebensstandard Doch wie kam es nun zur Pleite des Beratungsunternehmers René Benko? „Als Ursache des Vermögensverfalls wurden einerseits die fehlenden Aufträge als Folge der Insolvenzen der Signa-Gruppe angeführt und andererseits die bekanntlich hohen Kosten von René Benkos Lebensstandard“, sagt Tristan Prem von Creditreform. Laut Masseverwalter war der „Lebensstil sehr auffällig und äußerst aufwendig“. Dazu zählen die hohen Unterhaltsleistungen für drei Familienangehörige sowie Zahlungen in Millionenhöhe wie zum Beispiel für ein Pferd als Geburtstagsgeschenk; außerdem werden ein Zusatzunterhalt in Form von „Eigenkapital für Immobilieninvestment“ sowie hohe Bargeldbehebungen angeführt.

77,95 Millionen Euro Einnahmen Der Masseverwalter hat Benko aufgefordert, für die beiden vergangenen Jahre Belege für die Einnahmen und Ausgaben vorzulegen, was auch geschah. Doch Grabenweger konnte diese bisher noch nicht sichten. Er hat von Benko auch eine vollständige Liste aller Fahrzeuge angefordert, die von Benko in den vergangenen Jahren privat verwendet, gehalten oder verkauft wurden. Fakt ist auch, dass der Signa-Gründer in den Jahren 2015 bis 2021 insgesamt ein Einkommen in Höhe von 77,95 Millionen Euro versteuert hat. Im Jahr 2021 wurde ihm angeblich aber ein Prämienanspruch in Höhe von 14,24 Millionen Euro von der Signa Holding nicht ausgezahlt.

Picasso und Basquiat Fakt ist aber auch, dass diverse Signa-Gesellschaften dem Einzelunternehmer Benko Darlehen in Höhe von insgesamt 49 Millionen Euro gewährt haben, davon allein die mittlerweile insolvente Familie Benko Privatstiftung 22 Millionen Euro. „Die Überprüfung der Mittelverwendung erfolgt derzeit durch den Masseverwalter“, wurde dem Gericht mitgeteilt. Es könnte aber auch sein, dass Benko in Höhe der Darlehen auch eine Schuldenübernahme geleistet hat. Was die Kunstgegenstände betrifft, so hat Benko angegeben, dass ein Bild von Picasso und eines von Basquiat „nie in seinem Eigentum gestanden ist, sondern Eigentum der Laura Privatstiftung“ sei. Im Jahr 2018 soll er der Stiftung für 1,65 Millionen Euro diverse Kunstgegenstände verkauft haben. Die Laura Privatstiftung wird seiner Familie zugerechnet.

Die Schließung des Unternehmens Indes kann der Masseverwalter Transaktionen aus der Vergangenheit, die für die Gläubiger nachteilig waren, anfechten; im Regelfall zwei Jahre zurück, die Anfechtungen von Rechtshandlungen können laut AKV bis zu zehn Jahre zurück erfolgen. Das Beratungsunternehmen René Benko ist seit heute Geschichte. „Es besteht derzeit keine Aussicht, dass künftig Beratungsverträge akquiriert werden können“, so der Masseverwalter. Das Unternehmen wird mit Zustimmung Benkos geschlossen. Nach einer Stunde nicht medienöffentlicher Verhandlung im schmucklosen Saal 112 flitzt Benko aus dem Landesgericht, wie er gekommen ist: wortlos.

Fakten und Zahlen zu Rene Benko Das Einkommen Rene Benko ist derzeit bei der Laura Asset 2018 Eins GmbH beschäftigt, im Portfoliomanagement und bezieht pro Monat ein Bruttoeinkommen in Höhe von 6.192 Euro. Bei der Signa Holding hatte er zuletzt 60.480 Euro brutto verdient. Die Prämien Zusätzlich standen ihm auch noch 2,5 Prozent des Ergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) der Signa Holding zu. In den Jahren 2015 bis 2021 hat er 77,95 Euro Einkommen versteuert. Steuerbescheide für 2022 sollen dem Masseverwalter noch nicht vorliegen. Der Unterhalt Für drei Personen zahlt(e) Benko monatlich insgesamt 17.699 Euro Unterhalt. In Jahren hohen Einkommens soll er zusätzlich Beträge „in beträchtlicher (Millionen-)Höhe“ geleistet haben. Auch soll er wertvolle Geschenke vergeben haben, an wen ist noch unklar.