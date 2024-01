Insolvente Signa Holding legt Eigenverwaltung zurück

Die SIGNA Holding GmbH hat in Abstimmung mit dem Sanierungsverwalter für das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung aus verfahrensrechtlichen Gründen und zur Einhaltung der insolvenzrechtlichen Fristen heute, Donnerstag, den Wechsel in ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.

"Begründet wird dies mit den Ende Dezember eröffneten Sanierungsverfahren über die SIGNA Prime Selection AG und die SIGNA Development Selection AG, an denen die SIGNA Holding GmbH maßgeblich beteiligt ist. Die Sanierungsplantagsatzungen beider Gesellschaften sind für den 18. März 2024 anberaumt. Nachvollziehbare Informationen aus diesen Verfahren sind zwingend erforderlich, um die Erfüllbarkeit und Angemessenheit des Sanierungsplans der SIGNA Holding GmbH ordnungsgemäß prüfen zu können", heißt es in einer Aussendung des Sanierungsverwalter Christof Stapf. "Durch den Verfahrenswechsel entfällt die zeitliche Begrenzung des Sanierungsverfahrens der SIGNA Holding GmbH. Für die noch folgende Sanierungsplantagsatzung der SIGNA Holding GmbH kann somit der weitere Verfahrensverlauf bei SIGNA Prime Selection AG und SIGNA Development Selection AG abgewartet werden. Der bisherige Sanierungsverwalter der SIGNA Holding übernimmt in Folge des Verfahrenswechsels als Insolvenzverwalter die Geschäftsführung des Unternehmens. Als neuer Termin für die Sanierungsplantagsatzung wird derzeit Ende April angepeilt."