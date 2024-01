Signa-Investor Haselsteiner: "Benko hatte die Zügel in der Hand"

Schweigen gehörte im Reich der Signa lange zum Geschäftsmodell, und daran halten sich viele Involvierte auch nach der größten Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Dementsprechend gespannt war man auf den Auftritt von Hans Peter Haselsteiner Mittwochabend in der ZIB2. Der Tiroler ist der zweitgrößte Anteilseigner an der Signa Holding.

Große Versäumnisse bei der generellen Kontrolle und in den Aufsichtsräten der verschachtelten Firmenkonstruktion sah Haselsteiner nicht: Die Signa ist, wie die gesamte Branche, in einen Strudel geraten. Die Signa-Pleite wird die größte sein, aber sicher nicht die einzige", sagte Haselsteiner, der aber an die Sanierung einiger Bereiche glaubt.