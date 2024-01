Signa: Die Pleite des Prestigeprojekts Elbtower

Die Pleitewelle im Signa-Imperium des René Benko reißt nicht ab. Im Mittelpunkt der nächsten Insolvenz steht das Hamburger Prestigeprojekt Elbtower, ein 245 Meter hoher Turm mit 64. Stockwerken und Gesamtbaukosten von 950 Millionen Euro.

Die Eigentümerin des Grundstücks, die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das gab die Stadtentwicklungsbehörde der Stadt Hamburg am Freitag bekannt. Im Insolvenzregister der deutschen Amtsgerichte gab es aber am Freitag laut KURIER-Recherchen noch keinen Eintrag. Die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG gehört über Zwischengesellschaften zu 75 Prozent zu Benkos Signa Prime Selection AG, den Rest hält die Commerz Real, die Fondstochter der deutschen Commerzbank.

Fakt ist: Die Stadt Hamburg wurde von Vertretern der Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG über die Insolvenz informiert. Laut Grundstückskaufvertrag war die Besitzgesellschaft verpflichtet, der Stadt die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und das Einreichen des Antrags mitzuteilen. Eine Pleiteursache wurde nicht bekannt gegeben. Wahrscheinlich kann die Gesellschaft bestehende Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen.