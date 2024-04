Am Landesgericht Innsbruck hatten sich am Montagvormittag zahlreiche Medienvertreter versammelt. Einen derartigen Auflauf kennt man hier eigentlich nur von großen Mordprozessen. Aber der Andrang war René Benko geschuldet.

Nach einer guten Stunde war die Verhandlung vorbei. Und Benko flitzte, so wortkarg wie er gekommen war, wieder aus dem Gericht. Der in der Vergangenheit eher medienscheu Unterneher, war von der Situation sichtlich überfordert. Fragen blieben unbeantwortet.

In dem Insolvenzverfahren, das am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck seinen Lauf nahm, soll es um Forderungen in dreistelliger Millionenhöhe gehen. Das wirkt wie eine Petitesse im Vergleich zur Milliarden-Pleite des Signa-Imperiums von Benko.

Den Grundstein dafür hatte er in jener Stadt gelegt, in der er am Mittwoch vor Gericht stand. Hier hatte er als Abbrecher der Handesakademie zunächst Dachböden ausgebaut und stieg über die Jahre zum Milliardär auf.