Coronavirus-Krise: Würgen wir den Wirtschaftsmotor ab?

Von der Krise betroffen sind diesmal vor allem die Dienstleister. Aber auch für die Industrie könnte es noch schlimmer kommen, sagt LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert: „Wir bewegen uns in Dimensionen wie in der Finanzkrise, eher noch etwas schlechter. Der März ist eine Katastrophe, der April ist bisher vor allem eine Drohung, frühestens der Mai könnte wieder ein Versprechen werden.“ Das hängt aber davon ab, ab wann im Alltag und damit auch in der Wirtschaft wieder auf Normalbetrieb umgeschaltet wird.

Was der Infektiologe sagt

Wann es so weit sein wird, ist offen. Infektionsspezialist Herwig Kollaritsch hält ein baldiges Aufheben aller Maßnahmen, um rasch eine „kontrollierte Herdenimmunität“ zu erreichen, für nicht möglich. Den Begriff „kontrollierte Herdenimmunität“ sieht Kollaritsch generell kritisch: Dass also Maßnahmen gezielt so gesteuert werden, dass relativ rasch rund 60 Prozent der Bevölkerung immun werden: „Das zu kontrollieren ist technisch fast unmöglich.“