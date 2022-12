Börse aktuell: Wie sich Handtaschen zur Geldanlage eignen

Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Als Reaktion auf den etwas höher als erwarteten Anstieg der US-Erzeugerpreise schlug der Euro-Stoxx-50 nur kurzzeitig in die Verlustzone aus, gewann in Folge jedoch wieder an Terrain und beendete die Sitzung um 0,54 Prozent fester bei 3.942,62 Punkten. In Frankfurt gewann der DAX 0,74 Prozent auf 14.370,72 Zähler. Der Londoner FTSE-100 stieg um zarte 0,06 Prozent auf 7.476,63 Einheiten. Aufgrund der schwachen Vortage bleibt jedoch bei den genannten Barometern ein Minus auf Wochensicht.