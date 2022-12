AK: Hoher Jobfrust bei den Handelsangestellten

Die Arbeitszufriedenheit bei den rund 560.000 Beschäftigten im heimischen Handel ist rapide gesunken, geht aus einer Studie von WIFO und IHS im Auftrag der Arbeiterkammer Wien hervor. Grund sind hohe Überstunden wegen Personalengpässen und gesundheitlicher Belastungen. So mussten 6 von 10 Handelsbeschäftigten bis zu 10 Tage im Quartal länger als 10 Stunden pro Tag arbeiten. Viele mussten auch trotz Krankheit arbeiten. Als belastend wurden vor allem schwere körperliche Anstrenung, lange stehende Tätigkeit oder ständig künstliches Licht angeführt.

Aggressive Kunden

Die allgemeine Gereiztheit durch Teuerung und Pandemie sorgt laut GPA-Chefin Barbara Teiber auch für immer aggressivere Kundschaft. Es gebe immer mehr Rückmeldungen über "wirklich aggressive Kunden". Es komme zu Beschimpfungen bis hin zu Handgreiflichkeiten. Waren es vor kurzer Zeit noch Coronamaßnahmen wie die Maskenpflicht, die manche Einkäufer in Rage brachten, so sind es jetzt die enorm gestiegenen Preise. "Wir appellieren an die Kunden, den Handelsangestellten respektvoll gegenüber zu treten", so Teiber. Von den Arbeitgebern würden sich die Beschäftigten erwarten, dass sie hinter ihnen stehen, wenn es zu aggressiven Situationen kommt.