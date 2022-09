Steigende Energiepreise belasten Einzelhandel extrem

Mittelfristig soll der Anteil der erneuerbaren Energie bei Strom in Österreich von derzeit knapp mehr als 70 Prozent auf 100 Prozent gesteigert werden. Allerdings werde in den kommenden Jahrzehnten auch der Strombedarf steigen - nicht zuletzt wegen der Elektro-Mobilität. So sei mit einem Strombedarf von 100 TWh zu rechnen, ergänzte Roth, der auch Aufsichtsratsmitglied beim Energieversorger Verbund ist.