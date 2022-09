Chinesischer Handel mit Russland wuchs um fast ein Drittel

Präsident Wladimir Putin sieht im wachsenden Handel keine Eintagsfliege. Die chinesische Nachfrage nach russischer Energie steige, sagte er auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Der russische Gazprom-Konzern gab zudem bekannt, dass Zahlungen für Gaslieferungen an China künftig in Yuan und Rubel statt in Dollar erfolgen sollen.