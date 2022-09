Ohne Spritze: China genehmigt erste Covid-19-Impfung zum Einatmen

Hergestellt wird die Spritzen-freie Version von dem in Tanjin ansässigen Unternehmen CanSino Biologics Inc. Mithilfe eines Verneblers wird die Flüssigkeit in ein Aersosol umgewandelt, das über den Mund inhaliert wird. Nach nur einem Atemzug sei bereits ein umfassender Schutz gegen Sars-CoV-2 zu erwarten, so das Unternehmen in einem Statement.

"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass #Convidecia Air heute die Zulassung in China erhalten hat. Dies ist die erste Zulassung für die inhalative Version des Impfstoffs COVID-19 weltweit! Sie ist nadelfrei und kann nach nur einem Atemzug einen umfassenden Immunschutz bewirken", teilte das Unternehmen auf Twitter mit.