Handels-KV: Gewerkschaft beklagt "Respektlosigkeit"

Bei den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen im heimischen Handel spießt es sich gewaltig. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 12. November richten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gegenseitig Unfreundlichkeiten aus. Vor allem Aussagen des Handels-Spartenobmanns in der Wirtschaftskammer, Peter Buchmüller, sorgen für Empörung bei der Gewerkschaft. Dieser habe gegenüber den Handelsangestellten vor allem "Überheblichkeit und Respektlosigkeit" übrig, kritisiert die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp, Barbara Teiber.

Schon zu Beginn der Verhandlungen goss Buchmüller mit der Aussage "Teilzeitbeschäftigte im Handel haben ohnehin keinen Stress" Öl ins Feuer. Diese Woche richtete er via Medien aus, Kampfmaßnahmen in seiner Branche würden ihn „wenig jucken“ und Streiks seien ihm „Wurscht“. "Sein Vorhalten des KV-Abschlusses aus dem Jahr 1989, in dem die Arbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden verkürzt wurde, ist eine billige Ausrede", kontert Teiber. „Es wäre gut, nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern für die Zukunft im Handel an einem Strang zu ziehen“.