Börse aktuell: Warnstreiks in der deutschen Stahlindustrie angelaufen

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büßte 0,20 Prozent auf 4.083,20 Punkte ein, nachdem er den Mai im Plus beendet hatte. An Chinas Börsen sorgten nunmehr schleppende Daten zur chinesischen Produktion für einen Stimmungsdämpfer. So sind die Aktivitäten in Chinas herstellendem Gewerbe einem wichtigen Konjunkturbarometer zufolge im Mai den dritten Monat nacheinander geschrumpft - wenn auch nicht mehr ganz so schnell.

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut keine gemeinsame Richtung gefunden. Dabei kehrten sich die Vorzeichen des Vortages um: Während Japan nach dem schwächeren Dienstag mit Aufschlägen in den Börsenmonat Juni startete, gaben die Kurse in China nach.

Weitere Details will die Firma am 15. Juli nennen. Zu den Kunden von TomTom gehören Volkswagen, Renault, Uber und Microsoft. Das Unternehmen leidet seit Längerem unter den Lieferengpässen in der Branche, die auch auf die Produktion durchschlagen.

Die US-Börsen haben sich am Dienstag vor ihrem schwachen Handelsstart rasch erholt. Anfängliche Sorgen angesichts kräftig gestiegener Ölpreise ließen im Handelsverlauf nach. Stattdessen orientierten sich die Anleger an den Kursgewinnen der Börsen in Asien und Europa am Vortag. Diese waren in den USA nicht nachvollzogen worden, da wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt worden war. Der Dow Jones pendelte rund zwei Stunden vor dem Ende der Sitzung um seinen Schlussstand vom Freitag. Zuletzt zeigte er sich mit 0,03 Prozent auf 33.201,73 Punkte im Minus. Auf Monatssicht bahnt sich für ihn aktuell ein Plus von 0,7 Prozent an.

Der russische Staatskonzern Gazprom wird den dänischen Versorger Ørsted sowie Shell Energy Europe von morgen Mittwoch an nicht mehr mit Gas beliefern. Ørsted und Shell hätten Gazprom Export darüber informiert, die Rechnungen nicht - wie von Moskau gefordert - in Rubel zu bezahlen, teilte das russische Unternehmen am Dienstag mit. Weil für den Monat April kein Geld geflossen sei, würden nun die Lieferungen eingestellt

Das Immobilienunternehmen CPI Property des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek hält nun 76,87 Prozent an der Immofinanz, geht aus einer Pflichtmitteilung am Dienstagabend hervor. CPI will auch die Mehrheit bei der s Immo übernehmen. Dazu soll in der Hauptversammlung morgen Mittwoch eine Bestimmung der s Immo gestrichen werden, wonach unabhängig von seiner Beteiligung kein Aktionär mehr als 15 Prozent der Stimmrechte halten darf.

Beim Stahlkonzern voestalpine haben Probleme mit einem neuen Software-System zu erheblichen Lieferverzögerungen geführt. Den im Bericht der "Kronenzeitung" am Dienstag genannten Schaden in einem niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich wollte Konzernsprecher Peter Felsbach auf APA-Rückfrage nicht bestätigen. Man setze derzeit alles daran, die Lieferverzögerungen abzuarbeiten, "ob und in welcher Höhe ein Schaden tatsächlich entstanden ist", lasse sich noch nicht sagen.

Der niederländische Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller DSM und der Schweizer Duft- und Aromenkonzern Firmenich schließen sich in einem Milliardendeal zusammen. Die Aktionäre von DSM sollen an dem neuen Branchenriesen 65.5% halten, die Firmenich-Eigner 34,5 Prozent. Diese bekommen zudem 3,5 Milliarden Euro in bar, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten. Der neue Konzern mit dem Namen DSM-Firmenich wird mit rund 28.000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro kommen.

05/31/2022, 12:17 PM | Anita Kiefer