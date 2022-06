Run auf Pharma-Aktien: Affenpockenvirus hat die Börse befallen

Neues Virus, neue Ängste, neues Business: Das Auftreten vermehrter Fälle der seltenen, weil an sich auf Afrika begrenzten, Affenpocken sorgt nicht nur bei Gesundheitsbehörden für Nervenflattern, sondern auch an den Börsen. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO derzeit keine Notwendigkeit für Massenimpfungen gegen die meist harmlos verlaufende Viruserkrankung sieht, wittern Spekulanten schon das große Geschäft.

Um gegen einen größeren Ausbruch gewappnet zu sein, werden Impfstoffe und Medikamente in hohen Mengen benötigt. Im Fokus stehen daher Pharmafirmen, die bereits über Pocken-Impfstoffe verfügen oder welche entwickeln. Im Fall der Affenpocken gibt es bisher weltweit nur einen einzigen zugelassenen Impfstoff.