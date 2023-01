Börse aktuell: Verdreifachte Betriebsergebnis 2022 auf 95 Mio. Euro

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.15 Uhr mit plus 0,28 Prozent bei 4.186,09 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um moderate 0,08 Prozent auf 15.198,49 Punkte. Seit Jahresbeginn liegt der deutsche Leitindex bereits starke neun Prozent im Plus. In London zeigte sich der FTSE-100 kurz nach Handelsauftakt mit plus 0,15 Prozent auf 7.862,74 Punkte.

Microsoft erwägt einem Medienbericht zufolge, fünf Prozent seiner Belegschaft zu entlassen. Dies würde etwa 11.000 Stellen entsprechen, berichtete der Sender "Sky News" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bei dem US-Softwarekonzern war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das Unternehmen will seine Quartalszahlen am 24. Jänner vorlegen.

Der Milliardär wirft dem Konzern unter anderem vor, zu viel Geld in die verlustreiche Streaming-Sparte Disney+ zu stecken. Der zurückgekehrte Disney-Chef Bob Iger will den Geschäftsbereich bis 2024 in die Gewinnzone führen. Peltz' Investmentfirma Trian war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

01/17/2023, 05:04 PM | Melanie Klug