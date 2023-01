Drei Viertel der Top-Manager befürchten Rezession

Die Zuversicht ist geschwunden: Knapp drei Viertel der Manager und Managerinnen weltweit erwarten heuer einen Rückgang des Wirtschaftswachstums. Das ergibt eine Befragung des Beratungsunternehmen Pricewaterhouse Coopers (PwC) unter 4.400 Geschäftsführern in 105 Ländern. Darunter sind auch 32 Befragte aus Österreich, 23 davon rechnen mit einer Rezession. Das sind die pessimistischsten Aussichten seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008.

"Die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen wird in Zeiten hoher Energiepreise und Inflation auf die Probe gestellt. Gleichzeitig befinden wir uns mitten in der Energiewende, die technologische Entwicklung schreitet voran, Liefer- und Wertschöpfungsketten werden neu aufgestellt und der Arbeitsmarkt ist von einem neuen Anspruchsdenken der Mitarbeitenden aber auch von einem Fachkräftemangel geprägt" sagt Rudolf Krickl, Präsident von PwC Österreich.

Ein Fünftel der Befragten in Österreich befürchtet, dass das eigene Unternehmen mit dem aktuellen Kurs in zehn Jahren nicht mehr bestehen kann. Ob die für heuer selbst gesteckten Wachstumsziele erreicht werden können, bezweifeln 57 Prozent. Die größten Sorgen bereiten den Führungskräften dabei die Inflation und die gesamt-wirtschaftlichte Volatilität (je 38 Prozent), gefolgt von der Angst vor Cyber-Attacken. Sorgen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind hingegen stark zurückgegangen.