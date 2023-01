Hohe Inflation: Welche Produkte unser Leben teurer machen

Das vergangene Jahr war in Österreich für Konsumenten das teuerste seit 1974, als die erste Ölpreiskrise die Teuerung auf 9,5 Prozent schnellen ließ. Der Oktober 2022 war der teuerste Monat seit mehr als 70 Jahren – damals trieb der Koreakrieg die Inflation in den USA und damit auch in Österreich in die Höhe. Im August 1951 lag sie bei 42,6 Prozent.

Teure Lebensmittel

Ganz so schlimm ist es im vergangenen Jahr dann zum Glück doch nicht gekommen. Die Jahresinflation lag laut Statistik Austria bei 8,6 Prozent, am höchsten war sie im Oktober mit elf Prozent. Seither geht sie wieder langsam zurück. Doch was genau hat das Leben in Österreich 2022 so sehr verteuert?

Ein starker Treiber war die Haushaltsenergie mit einer Preissteigerung von 36,8 Prozent. Allein Gas legte um 80,8 Prozent zu. Im Bereich Verkehr gab es eine Verteuerung um 16,2 Prozent, die Spritpreise stiegen besonders stark (siehe Grafik). Die höheren Kerosinpreise machten auch das Fliegen deutlich teurer.

Am bittersten dürften für die meisten Konsumenten aber die teils heftigen Anstiege bei Lebensmitteln gewesen sein. Und hier waren gerade die Grundnahrungsmittel am stärksten betroffen, allen voran Butter, Brot, Mehl, Fleisch, Milch, Käse und Eier. Auch bei Ölen und Fetten gab es Teuerungsraten im zweistelligen Bereich.