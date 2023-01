Bank Austria: Inflation wird 2023 auf 6,5 Prozent sinken

Österreich dürfte heuer knapp an der Rezession vorbeischrammen. Die Ökonomen der UniCredit Bank Austria orten ein gesunkenes Risiko dafür und rechnen für 2023 mit einer stagnierenden Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll um 0,3 Prozent geringfügig steigen, nachdem es 2022 um 4,8 Prozent zugelegt hat, wie die Konjunkturexperten am Montag bekanntgaben. Die Inflation dürfte heuer von 8,6 Prozent auf 6,5 Prozent sinken, ehe sie sich 2024 auf 3 Prozent beruhigt.

Rückläufige Energiepreise sollen den Preisauftrieb dämpfen. Allerdings ließen relativ hohe Lohnabschlüsse, die fiskalischen Maßnahmen zur Stützung der Kaufkraft und Zweitrundeneffekte der gestiegenen Energiekosten die Teuerung heuer und im kommenden Jahr nur zögerlich sinken. Erst in der zweiten Jahreshälfte dürfte sich der Trend verstärken.

Bis Mitte 2023 werden die Zinsen den Ökonomen zufolge voraussichtlich weiter nach oben gehen - die Geldpolitik dürfte "weiter verschärft" werden. Da die jüngste Verlangsamung der Inflation ausschließlich auf die Energiepreisentwicklung zurückzuführen gewesen sei, während die Kerninflation in Österreich und im gesamten Euroraum weiter zunehme, werde die Europäische Zentralbank (EZB) die Zügel der Geldpolitik 2023 voraussichtlich weiter anziehen.

"Wir gehen mittlerweile von einer stärkeren Anhebung der Leitzinsen als bisher aus - der Refinanzierungssatz wird Mitte 2023 voraussichtlich erst bei 4 Prozent und der Einlagensatz bei 3,50 Prozent den Höhepunkt erreichen", so UniCredit-Bank Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer heute, Montag, in einer Aussendung. "Mit den erwarteten weiteren Zinsanstiegen bis zum Sommer dürften die Leitzinsen in Österreich dann innerhalb eines Jahres so stark gestiegen sein wie noch nie seit 1945."