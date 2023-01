Europas Automarkt trotz Endspurts 2022 geschrumpft

Im Dezember seien die Zulassungen zwar den fünften Monaten in Folge gestiegen, und zwar um fast 13 Prozent. Doch reichte das nicht aus, den Einbruch des ersten Halbjahres auszubügeln. In Österreich gingen die Neuzulassungen um 10,3 Prozent zurück. Auch in Italien rollten fast 10 Prozent weniger Neuwagen auf die Straßen, in Frankreich knapp 8 Prozent und in Spanien gut 5 Prozent weniger.

Plus in Deutschland

Deutschland verbuchte dagegen im Gesamtjahr ein kleines Plus von 1,1 Prozent. In dem Land waren im vergangenen Monat wegen des Rückgangs der staatlichen Förderung in diesem Jahr besonders viele E-Autos zugelassen worden.

Marktführer in der EU war mit gut einer Million Autos weiter die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw. Die VW-Gruppe insgesamt lag mit rund 2,3 Millionen Wagen auch bei der Konzernsicht an der Spitze vor der Peugeot-, Fiat- und Opel-Mutter Stellantis (1,8 Mio. Pkw). Der Renault-Konzern lag mit knapp 985.000 Autos auf Rang drei. BMW kam mit allen Marken auf 624.940 Neuanmeldungen, Mercedes-Benz auf 549.023.