Posen statt Parken: Diese Garagen sind Luxus für das Auto

Rund 45 innovative Beispiele zeigen, wie man seinen vierrädrigen Freund – oder gar seine ganze Sammlung – präsentiert und ihm die gebührende Aufmerksamkeit einräumt. In diesem Buch wird nicht einfach geparkt, vielmehr wird für das Auto eine architektonisch herausragende Räumlichkeit geschaffen, in der es seinen ganz eigenen Platz hat.

Hier ist die „Garage“ nicht eine zweckmäßige Garage, sondern eben eine mit Stil – und jedenfalls ohne Öl, Schmiere und Werkbank. Gezeigt werden spektakuläre Ideen für Garagen-Lösungen mit neuen Technologien und innovativen Lösungen. Die Fahrzeuge, vor allem Oldtimer, werden in Szene gesetzt, in gut ausgeleuchteten Räumlichkeiten. „Es kommt also auf die Harmonisierung von Gebäude, Wohnnutzung und Auto an. Wenn eine besonders empathische Verbindung zu den Gefährten besteht, dann verbinden sich diese Räume mit dem Gesamtanspruch des Wohnens“, schreibt Autor Andreas K. Vetter.

So wie das hölzerne Turmhaus in Tirol, das einen wohlig schützenden Raum unter den weichen Schneemassen anbietet: oben für die Menschen, etwas tiefer für die Fahrzeuge. Geplant von Grünecker Reichelt Architekten und Holzrausch in Gerlosberg.