Von Licht und Schatten: Wie es durch Beleuchtung gemütlich wird

Das Plusminus-System von Vibia ist so ein Produkt, das diverse Einsatzmöglichkeiten bietet: Da die Verbindung der Leuchten über Textbänder funktioniert, sind auch organische Gestaltungen möglich und die jeweilige Leuchte am gewünschten Platz einsetzbar. In Sachen Materialtrends sind gerade Glaskugeln besonders gefragt. „Mundgeblasene Glas-Leuchten liegen aktuell wieder sehr im Trend.“ so der Experte.

Diese dürfen auch gerne bunt sein und als Eyecatcher von der Decke hänge oder als strahlendes Objekt auf dem Sideboard stehen. Allerdings: „Aufgrund der Materialknappheit kann es gerade bei den Glasleuchten zu langen Wartezeiten – bis zu sechs Monate – kommen.“ Besonders gefragt sind außerdem Leuchten aus Marmor und anderen Natursteinen.