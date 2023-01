Die Wohntrends 2023: Farbe, Kunst und andere Glücklichmacher

Dabei gilt aber: „Es muss nicht immer ein neues Möbelstück her. Oft lässt sich ein alter Sessel in einem neuen Stoff beziehen oder eine alte Kommode mit neuem Anstrich modernisieren. Mit Kreidefarbe geht das kinderleicht,“ erklärt Stefanie Kühnberg. Nachhaltigkeit heißt das Gebot der Stunde. Liebscher: „Regional einkaufen gilt auch für Möbel und Einrichtungsgegenstände. Am Dachboden bei der Großmutter oder auf Flohmärkten lassen sich oft wahre Schätze finden.“ Und damit ist man auch schon mitten in einem weiteren Interior-Trend des Jahres: Der Eklektizismus wird großgeschrieben. Susanne Liebscher beschreibt: „Das Kombinieren von Altem und Neuen, von verschiedenen Stilrichtungen und Epochen macht einen individuellen Look aus.“ Also weg von Kaufhaus-Optik und Katalog-Chic, stattdessen wird die Nostalgie zelebriert. „Midcentury-Möbel sind schon seit einiger Zeit sehr angesagt, in der Kombination mit modernen Stücken erzeugen Atmosphäre.“