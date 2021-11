Zuhause wohlfühlen: Die besten Tipps der Wohnpsychologin

Wohntipp: Reizreduktion

Unser Gehirn ist Meister der Gewöhnung, ausprobieren hilft

„Der Mensch bevorzugt in der Regel ein mittleres Reizniveau, also Umgebungen, in denen es nicht zu viele und nicht zu wenige Reize gibt. Dort erlebt er weder optische Langeweile noch optische Überforderung. Wir fühlen uns am wohlsten, wenn nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig in ihnen vorhanden ist.“ erklärt Perfahl. Zu viele Reize können in Form von Mustern, Farben oder Formen auftreten, aber auch ein Zuviel an Inhalt überfordert uns. „Das Problem dabei: Unser Gehirn ist ein Meister der Gewöhnung. Das gilt auch für optische Reizüberflutung. Sobald wir uns einige Zeit mit vielen Reizen umgeben haben, bemerken wir den Reizüberfluss einfach nicht mehr.“

So geht es: Den Raum von Dingen befreien (unabhängig davon, ob man sie behalten möchte oder nicht). Wie wirkt der Raum, wenn man 50 Prozent der Deko entfernt hat? Eine weitere Technik zur Reizreduktion ist bewusst freie Flächen zu schaffen. Je nachdem, welche Funktion ein Raum beherbergt, können und sollen dort mehr oder weniger Reize sein. So sollte das Schlafzimmer eher reizarm sein, ein Kinderzimmer soll eher mehr Reize enthalten auch Wohnzimmer oder Küche vertragen eine anregendere Gestaltung.