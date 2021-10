Entrümpeln und Ausmisten: Weg mit dem Ballast

Aufräumen und Ordnung halten ist ungleich schwieriger, wenn man keinen Platz mehr zum Verstauen hat. Diesem Problem nehmen sich „die Sortiertanten“ mit großem Tatendrang und viel Einfühlungsvermögen an. Denn: „Etwas wegzuwerfen oder wegzugeben ist eine Herausforderung für die meisten Menschen. Wir hängen an den Dingen und finden auch immer Ausreden, um etwas zu behalten. Da kann ein Anstoß von außen helfen. Es gibt Dinge, die haben einen emotionalen Wert, die bleiben in einer Erinnerungskiste. Klamotten, die man seit über einem Jahr nicht anhatte, gehören weg. Ausgenommen natürlich Kleidung für spezielle Anlässe“, erklärt Niki Nagy. Als sie vor Jahren mehrere Haushalte auflösen musste und in ein neues Haus gezogen ist, half ihre Freundin Kathi beim Entrümpeln. Da entstand auch die Idee zum Business. „Ohne Kathis Hilfe würde ich wohl heute noch im Keller sitzen und nicht weiter wissen. Aber sie hat mich motiviert, weiter zu machen. Das tun wir nun gemeinsam für andere,“ so die Aufräum-Expertin.