So gemütlich und warm sind die Interior-Trends im Herbst

Wohnst du noch oder lebst du schon? Der eingängige Slogan eines schwedischen Einrichtungshauses ist schon einige Jahre alt. Möglicherweise hat er jedoch erst in den vergangenen Monaten so richtig an Bedeutung gewonnen. Sind die Räume, in denen wir neuerdings mehr als nur die Abende verbringen, zum (guten) Leben geeignet? Fühlen wir uns zu Hause wohl? Mit den kahlen Wänden, der alten Einrichtung, dem abgegriffenen Ledersofa? Für viele Menschen lautete die Antwort wohl „Nein“. Denn nie zuvor wurde so viel eingerichtet, umdekoriert und ausgemalt wie seit Beginn der Pandemie. Die neue Lust am behaglichen Wohnen hat auch zu neuen Einrichtungstrends geführt. Welche davon jetzt in unsere Wohnräume einziehen, verraten Interior-Designerin Sara Röhl und PR-Lady Tanja Demmrath.