Inspirationen für den Herbst: Wohn-Accessoires im Skandi-Style

„Die mundgeblasenen Kerzenständer von Glassblow etwa finde ich besonders toll, da ich den Macher kenne und weiß, mit welcher Hingabe er an den Stücken arbeitet.“ Auch die bunten Gläser von Kodanska sind zu Lieblingsstücken geworden: „Das Label wird von einer jungen Frau in Dänemark betrieben, die selbst Mutter von mittlerweile vier Kindern ist, die waren auch auf der Messe dabei. Das beeindruckt mich so an den skandinavischen Herstellern. Dort ist Arbeit und Familie scheinbar so leicht vereinbar.“ Mit viel Unterstützung der Familie betreibt auch Widhalm ihren besonderen Concept-Store, der einen Besuch wert ist.

Das Schaulager von Noord in der Wickenburggasse 7, 1080 Wien, ist im Oktober jeden Samstag von 11 - 16 Uhr geöffnet. Montag bis Freitag nach Vereinbarung.