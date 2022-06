Handwerk und Design: Die Wohntrends aus Mailand

Kaum eine große Möbel-Brand kam heuer ohne sie aus: Outdoormöbel sind der Trend der Stunde. Denn, so sind sich Aussteller und Designer einig: „Die Pandemie hat Freiflächen wie Balkon, Terrasse oder Garten in den Fokus gerückt. Die Außenbereiche erhalten deshalb besondere Aufmerksamkeit“, erzählen demnach auch Ludovica und Roberto Palomba beim Gespräch über ihre Kollektion für Kartell. „Die Menschen nutzen den Outdoorbereich wie ein verlängertes Wohnzimmer“, so Roberto Palomba. Oft ist den Outdoormöbeln deshalb kaum anzusehen, dass sie für den Garten gemacht sind. Die Kollektionen von Minotti, Cassina oder Poltrona Frau begeistern durch herrlich weiche Kissen, die dank neuer Technologien in der Stoffherstellung zwar für Outdoor gemacht sind, aber genauso bequem wie ein Wohnzimmer-Sofa sind.