Italo-Interieur: Zwei neue Design-Tempel für Wien

Süditalien mitten in Wien. Schon beim Betreten des Stores in der Mahlerstraße 7, dort wo früher Kaffee in bunten Kapseln verkauft wurde, betritt man heute eine mediterrane Welt: Deckenhohe Fotografien apulischer Landschaften bieten die einladende Bühne für die Hauptdarsteller – Designersofas und Sessel und Betten in sandigen, erdigen Tönen aus feinstem Leder und hochwertigen Stoffen. Luxuriöse Tische aus zwanzig Jahre altem Marmor erzählen Geschichten vom Süden – jede Oberfläche einzigartig von der Natur geformt. Klassische, unifarbene Teppiche werden begleitet von solchen, die vom Muster der Deckenbemalung der Basilika in Bari inspiriert sind. Die Reminiszenz an Apulien, die Heimat von Natuzzi, findet es sich in der gesamten Kollektion wieder.