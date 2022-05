Interior-Trend: Wohnen wie die Bridgertons

Millionen Fans rund um den Globus verfolgen gespannt das Liebeswerben der Bridgertons. Nach der Heirat von Daphne in Staffel eins, soll nun Lord Anthony eine Ehefrau finden. Dabei kommt ihm ausgerechnet die Liebe in die Quere. Aber auch abseits der Romantik macht die Serie , die 1813 im fiktiven London spielt, von sich reden: Wir wollen wohnen und einrichten, wie die Bridgertons. Für die Außenaufnahmen des Herrenhauses diente die gregorianische Backsteinfassade des Ranger's House in South East London. Das Innere des Hauses strahlt in „Wedgwood Blue“, einem während der Regency-Ära populären Farbton, der auf den alteingesessenen Stand der Bridgertons hinweist. Wir zeigen, wie Sie die Ästhetik nach Hause holen: