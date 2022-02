Es fühlt sich an wie Heimkommen, dabei betritt man eines der wohl schönsten und gemütlichsten Büros Wiens: In der Neubaugasse, mitten im siebten Bezirk, hat Raumgestalterin Almuth Bene ihren Office-Showroom eingerichtet: Satte Farben an den Wänden (von Farrow & Ball), Motivtapeten (asiatische Blüten und Kraniche, Palmenmuster), Samtsofas, ausgefallene Designer-Lampen und dazu Büromöbel, die nicht nur ergonomisch, sondern auch wirklich hübsch sind. In der Küche wird gemeinsam gekocht und gegessen, vor knalliger Kunst auf rauchigblauer Wand. Ein Büro, in das man am liebsten gleich einziehen möchte.