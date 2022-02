Die Wichtigkeit des Wohnens ist gestiegen

Unternehmen, die zu eine Gutteil in Österreich produzieren, hätten es spürbar leichter gehabt. „Das Bekenntnis zu Regionalität hat sich 2021 ausgezahlt und wurde auch wirtschaftlich belohnt,“ betonte der Vorsitzende der österreichischen Möbelindustrie. Seit einem Jahr gebe es für Unternehmen, die Möbel mit über 50 Prozent heimischer Wertschöpfung produzieren, das „Austria Gütesiegel Möbel“.

Küchen gefragt

Die angesprochene gesteigerte Bedeutung des Wohnens“ macht sich auf vielen Ebenen bemerkbar. Am stärksten ist die Produktion bei Küchenmöbeln gestiegen (plus 21,9 Prozent). Viele Kunden investieren in eine neue Küche, ausgelöst durch das Homeoffice, denn es wird wieder mehr selbst gekocht. Moderne Küchen haben Arbeitscharakter, die Oberflächen sind nicht mehr hell, sondern dunkel. Hochwertige Materialien wie Keramik und Marmor kommen zum Einsatz, aber auch natürlich behandelte Hölzer. Modulare und multifunktionale Möbel, etwa das Sofa, das in wenigen Handgriffen zum vollwertigen Doppelbett wird, gewinnen an Bedeutung.

Nachhaltige Möbel

Nachhaltigkeit ist für Kunden ein großes Thema. Auch in Zukunft werde Nachhaltigkeit das Gebot der Stunde sein, so der Verbandsvorsitzende. Die wachsende Bedeutung dieses Themas, bei dem der Branchensprecher die österreichischen Produzenten bereits gut aufgestellt sieht, sowie weiter steigende Auftragseingänge, lassen den Verbandschef „optimistisch in die Zukunft blicken“.