Wie sind Sie an den Entwurf für das „smarte Sofa“ herangegangen?

Sebastian Herkner: Wir haben zu Beginn der Pandemie angefangen und deshalb war von vornherein alles sehr digital. Auch ich lag daheim auf meiner Couch, hatte meine Calls, musste mein Designstudio managen. Dann merkt man schnell, was man am Sofa alles braucht. Bei Marlow kann man die Seitenlehne hochklappen, hervor kommt ein Stromstecker, mit USB-Anschlüssen, als praktisches Ad-on. Gleichzeitig ist darunter auch eine Tasche, in der sich etwa der Laptop oder etwa Fernbedienungen verstecken lassen.

Marlow gibt es als Zweisitzer oder als Sessel. Haben Sie sich bewusst gegen die Sofalandschaft entschieden?

Vorerst mal, ja. Nicht jeder hat das große Anwesen in Miami oder Südfrankreich und wir sehen ja in Großstädten, wo diese Wohnblöcke entstehen. Die meisten Wohnungen sind da unter 80 qm. Dennoch wohnen darin Menschen, die Wert auf Qualität legen, auf Komfort und auf Nachhaltigkeit.