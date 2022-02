Im Studio bei Klemens Schillinger: So lebt der Austro-Designer

Abgesehen davon mag es Schillinger aber lieber klar und reduziert: „Mein persönlicher Stil ist eine Mischung aus karg und konstruktiv, mit einem poetischen Akzent. Ich mag kleine Details, die nicht jeder sofort sieht oder versteht.“

Reduziertes Design

Das wird an einem seiner neuesten Projekte besonders deutlich: Der „Tube Chair“ entstand für die Designweek im Herbst 2020 in seinem Atelier. Er zeichnet sich durch eine schlichte, aber raffinierte Rohrkonstruktion aus. Das besondere Detail: Die Verbindungsstücke sind dieselben, die man auch häufig bei den Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln findet.